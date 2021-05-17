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Офицер космических сил США раскритиковал марксизм и лишился должности
При этом сам он, судя по всему, приверженец консервативных взглядов
В сети появилась информация о необычном случае, произошедшем с офицером космических сил США Мэтью Ломайером. Он, в рамках подкаста Information Operation, раскритиковал марксизм и главу минобороны страны. После этого его лишили должности.
Американский военный был командиром эскадрона на базе ВВС в Колорадо. Во время интернет-эфира он раскритиковал идеологические тренинги в рядах армии, инициированные главой Пентагона. Он заявил, что суть тренингов берёт свои истоки из критической расовой теории, которая в свою очередь происходит от марксизма, сообщает Fox Business.
Также Ломайер заявил, что военные консервативных взглядов получают ярлык «экстремистов». При этом те, кто относятся к левым политическим силам, наоборот могут позволить себе фактически быть онлайн-активистами. И за это для них не следует никаких взысканий.