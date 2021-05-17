Офицер космических сил США раскритиковал марксизм и лишился должности

Американский военный был командиром эскадрона на базе ВВС в Колорадо. Во время интернет-эфира он раскритиковал идеологические тренинги в рядах армии, инициированные главой Пентагона. Он заявил, что суть тренингов берёт свои истоки из критической расовой теории, которая в свою очередь происходит от марксизма, сообщает Fox Business.

Также Ломайер заявил, что военные консервативных взглядов получают ярлык «экстремистов». При этом те, кто относятся к левым политическим силам, наоборот могут позволить себе фактически быть онлайн-активистами. И за это для них не следует никаких взысканий.