Офицера ВМС США заподозрили в сливе секретных данных в пользу России через Telegram

Претензии предъявили Саре Билс, закончившей в 2022 году службу на острове Уидби на военно-морской базе. При этом непонятно, она уволилась со службы или продолжает служить. Речи об уголовном преследовании не идёт. Журналисты издания WSJ пытаются «раздёргать» Билс якобы неудобными вопросами, на которые она охотно ответила.

Офицер рассказала, что во время службы на базе она была одним из 15 администраторов «по всему миру», которые ведут Telegram-канал Donbass Devushka, собирающий средства и проводивший встречи с разными гостями. По мнению журналистов, это пророссийски настроенные люди.

При этом ни одного эпизода слива секретных документов из этого канала подтвердить не удалось.

«Билс сказала, что она администратор аккаунта Donbass Devushka, и признала, что собирала средства и вела подкасты под этим именем. Однако она добавила, что является одним из 15 человек "по всему миру", участвующих в управлении сетью. Билс записывала подкасты с гостями, выступающими в поддержку президента России Владимира Путина и против помощи США Украине», — заявили обозреватели WSJ.