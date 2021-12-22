Официально: какой уровень антител к COVID-19 у Путина

Наука и технологии
Вчера в 23:10
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Официально: какой уровень антител к COVID-19 у ПутинаИ с чем это связано
Как известно, президент России Владимир Путин уже прошёл процесс ревакцинации. О том, как это повлияло на уровень антител в его организме, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По словам представителя Кремля, у президента РФ наблюдается высокий уровень антител к коронавирусу.
Он только что ревакцинировался, был сделан бустер, и плюс он ещё принял участие в эксперименте с назальной вакциной. Поэтому, я надеюсь, это достаточный уровень защиты. Дмитрий Песков
Напомним, что ещё 24 ноября 2021 года Путин открыто заявил, что привился назальной вакциной от COVID-19. Произошло это буквально на следующий день после повторной вакцинации. При этом его пресс-секретарь Дмитрий Песков рассказал, что не планирует принимать участие в испытаниях назальной вакцины.
Источник: Lenta.ru