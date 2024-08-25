Наука и технологии
Опубликовано 25 августа 2024, 15:45
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Официально: NASA отправит модуль Starliner на Землю без экипажа

Ради безопасности астронавтов
NASA после длительных консультаций со своими инженерами и специалистами Boeing объявило о своём решении вернуть космический корабль Starliner на Землю без экипажа на борту.
Официально: NASA отправит модуль Starliner на Землю без экипажа

© NASA

Решение принято с целью продолжить сбор данных о тестировании корабля без риска для астронавтов Бутча Уилмора и Суни Уильямс. Они находятся на МКС с июня, а собирались пробыть на станции всего восемь дней. Уилмор и Уильямс занимались на станции различными задачами, включая исследования, обслуживание оборудования и тестирование системы Starliner.

Администратор NASA Билл Нельсон отметил, что решение оставить астронавтов на станции и вернуть корабль без экипажа обусловлено приверженностью безопасности и благодарностью командам агентства и Boeing за проделанную работу. Астронавты планируют продолжать свою работу на станции до февраля 2025 года, после чего они вернутся на Землю на корабле SpaceX Dragon вместе с членами экипажа. Возврат модуля Starliner запланирован на начало сентября.

Источник:NASA
Автор:Андрей Кадуков
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