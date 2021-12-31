Официально: Путин разрешил проводить допросы по видеосвязи

Соответствующий документ накануне подписал президент России Владимир Путин. Благодаря ему также можно будет отправлять судебные повестки в электронном виде. Делаться это будет через сайт Госуслуг и с использованием системы электронного документооборота.

Отметим, что свежая норма всё ещё разрешает участникам процесса лично передавать бумажные документы и приходить на судебные заседания. Применение нового закона является опциональным.

Напомним, что в числе подписанных Путиным законов нашлось место также документу, разрешающему полицейским проникать в квартиры и вскрывать автомобили.