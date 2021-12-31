Официально: Путин разрешил проводить допросы по видеосвязи

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Официально: Путин разрешил проводить допросы по видеосвязиИспользовать новую возможность или нет — выбирает следователь
То, о чём начали говорить совсем недавно, стало вполне официально подписанным законом. Теперь российские следователи смогут проводить допросы, очные ставки и опознания свидетелей преступлений, потерпевших и экспертов онлайн по видеосвязи.
Соответствующий документ накануне подписал президент России Владимир Путин. Благодаря ему также можно будет отправлять судебные повестки в электронном виде. Делаться это будет через сайт Госуслуг и с использованием системы электронного документооборота.
Отметим, что свежая норма всё ещё разрешает участникам процесса лично передавать бумажные документы и приходить на судебные заседания. Применение нового закона является опциональным.
Напомним, что в числе подписанных Путиным законов нашлось место также документу, разрешающему полицейским проникать в квартиры и вскрывать автомобили.
Источник: Lenta.ru