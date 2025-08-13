Наука и технологии
Опубликовано 13 августа 2025, 16:25
1 мин.

Официально: Роскомнадзор ограничит Telegram- и WhatsApp-звонки в России из-за активности преступников

В такие времена живем
Роскомнадзор сообщил о введении частичных ограничений на голосовые звонки в мессенджерах Telegram и WhatsApp в России.
По словам представителей ведомства, мера направлена на борьбу с преступной активностью, о которой сообщили правоохранительные органы и граждане.

В РКН уточнили, что эти сервисы стали одними из основных каналов для обмана, вымогательства, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность. При этом другие функции мессенджеров ограничивать не планируется.

Ранее в СМИ появилась информация, что крупные мобильные операторы — МТС, МегаФон, Билайн и Tele2 — предлагали заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах.

Источники утверждали, что такая инициатива обсуждалась еще в мае, но поддержки тогда не получила. В Ростелекоме заявили, что компании ничего не известно о подобной просьбе.

Источник:РБК
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Telegram
,
#WhatsApp
,
#роскомнадзор