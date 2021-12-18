Официально: Россия вышла из Договора по открытому небу, прекратив выполнение своих обязанностей по нему

Наука и технологии
Сегодня в 07:32
1 мин.
Официально: Россия вышла из Договора по открытому небу, прекратив выполнение своих обязанностей по немуНо сделала это вовсе не первой
В конце 2020 года США вышла из Договора по открытому небу. И вот, спустя чуть более года, Россия ответила тем же в виду отсутствия у неё других вариантов.
Сообщается, что выход российской стороны состоялся 18 декабря — именно сегодня Россия приостановив выполнение своих обязательств по этому соглашению. При этом депозитариям договора — Венгрии и Канаде — а также другим странам-участникам было отправлено соответствующее уведомление.
По словам главы делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константина Гаврилова, на сегодняшний день нет никаких оснований для возвращения России в Договор.
Напомним, что президент РФ Владимир Путин подписал закон о выходе страны из Договора по открытому небу ещё 7 июня 2021 года.
Источник: Lenta.ru