Официально: США увеличат объём закупок новейшего истребителя F-15EX

Благодаря ему мы теперь знаем, что власти страны намерены увеличить закупку истребителей четвёртого поколения F-15EX Eagle II — с 80 до 104 самолётов. К слову, изначально ВВС планировали вовсе приобрести 144 истребителя данной модели.

К слову, не стоит исключать и того, что Конгресс может принять решение о закупке большего числа этих самолётов либо в 2024 финансовом году, либо в будущем. Всё дело в том, что именно Конгрессу принадлежит последнее слово в принятии годового военного бюджета США.

Напомним, что ранее в марте наши коллеги из The Drive писали, что ВВС Соединённых Штатов не имеет смысла покупать 80 истребителей F-15EX Eagle II. Просто потому что есть более совершенная модель — F-35.