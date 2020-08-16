Официальный Telegram-канал Белоруссии провел "альтернативные" выборы

Причем помимо выбора одного из пяти принимавших участие в выборах кандидатов, пользователям доступны графы “Против всех”, а также “Я не из Беларуси” и “Я из Беларуси, но не голосовал”. Примечательно также, что доступ ко всем вариантам, кроме “Я не из Беларуси”, есть лишь у людей, пользующихся белорусскими сим-картами.

Что касается результатов, то согласно актуальным по состоянию на 0:30 по Москве данным, 56% голосов удалось набрать Светлане Тихоновской, в то время как 7% пользователей отметили, что не отдавали свой голос в этом году. В то же время, за Александра Лукашенко в официальном Telegram-канале проголосовало лишь 2%.