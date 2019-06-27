Официальный трейлер показал новое поколение «Ангелов Чарли»

Как сообщается в описании, частное детективное агентство Таунсенд, возглавляемое таинственным Чарли, открывает свои офисы по всему миру, и теперь в разных уголках земного шара команды суперпрофессиональных Ангелов под началом Босли обеспечивают покой и безопасность своим клиентам.

Кристен Стюарт знакома широким массам зрителей по вампирской франшизе «Сумерки», а также «Белоснежке и охотнику», Наоми Скотт снялась в «Могучих рейнджерах», а для Эллы Балинска это первая звёздная роль. Также в трейлере встречаются три персонажа Босли — это Элизабет Бэнкс, знакомая по «Голодным играм: Сойка-пересмешница. Часть II», она также выступает режиссёром и сценаристом, Патрик Стюарт из «Людей Икс» и Джимон Хонсу из «Стражей Галактики».

Старт проката новых «Ангелы Чарли» запланирован на ноябрь 2019 года.