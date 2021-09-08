Офисная работа способствуют появлению опасной болезни

Учёные, проанализировав истории болезни 47 офисных работников с астмой, вызванной их профессиональной деятельностью, выявили, что почти у 50% всех пациентов лёгкие оказались крайне чувствительны к частицам, попадающим вместе с воздухом, сообщает EurekAlert.

Вместе с тем британский доктор Кристофер Хантли из Бирмингема открыто заявил о том, что офисная работа, при наличии в ней респираторного сенсибилизатора, может вызвать профессиональную астму.

По словам специалистов, опасность могут представлять тонер для принтера, плесень и чистящие средства, а также состояние вентиляции.