Офисная работа способствуют появлению опасной болезни

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Офисная работа способствуют появлению опасной болезниУгроза может поджидать в самых разных «углах»
Как стало известно, работа в офисе может привести к очень опасной болезни — астме. По крайней мере, это следует из свежего исследования, представленного на Международном конгрессе Европейского респираторного общества.
Учёные, проанализировав истории болезни 47 офисных работников с астмой, вызванной их профессиональной деятельностью, выявили, что почти у 50% всех пациентов лёгкие оказались крайне чувствительны к частицам, попадающим вместе с воздухом, сообщает EurekAlert.
Вместе с тем британский доктор Кристофер Хантли из Бирмингема открыто заявил о том, что офисная работа, при наличии в ней респираторного сенсибилизатора, может вызвать профессиональную астму.
По словам специалистов, опасность могут представлять тонер для принтера, плесень и чистящие средства, а также состояние вентиляции.