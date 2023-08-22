Офисные работники могут стать первой жертвой ИИ для полной замены

Офисные работники могут стать первой жертвой ИИ для полной заменыНо не всё так страшно
Международная организация труда (МОТ) опубликовала исследование о влиянии ИИ на рынок труда. Оказалось, что самая первая категория сотрудников, чью работу может выполнять искусственный интеллект, — офисные работники.
Уточняется, что генеративный ИИ может взять на себя 25% рабочих задач этой категории и решать их на уровне с человеком. С 50% задач ИИ справится частично.
При этом руководящий состав подвержен замещению ИИ в меньшей степени. ИИ сможет справляться с задачами руководителей лишь частично, и то только с четвертью.
Аналитики MOT считают, что влияние ИИ приведёт не к упразднению рабочих мест, а к их трансформации. Под этим они понимают снижение трудоёмкости и повышения на этом фоне автономности сотрудников.
В исследовании также отмечено, что в странах с высокими доходами потенциальное воздействие ИИ на рынок труда оценивается только на 5,5% рабочих мест. В странах с низкими доходами — на 0,4%.