Офисные работники могут стать первой жертвой ИИ для полной замены

Уточняется, что генеративный ИИ может взять на себя 25% рабочих задач этой категории и решать их на уровне с человеком. С 50% задач ИИ справится частично.

При этом руководящий состав подвержен замещению ИИ в меньшей степени. ИИ сможет справляться с задачами руководителей лишь частично, и то только с четвертью.

Аналитики MOT считают, что влияние ИИ приведёт не к упразднению рабочих мест, а к их трансформации. Под этим они понимают снижение трудоёмкости и повышения на этом фоне автономности сотрудников.

В исследовании также отмечено, что в странах с высокими доходами потенциальное воздействие ИИ на рынок труда оценивается только на 5,5% рабочих мест. В странах с низкими доходами — на 0,4%.