Наука и технологии
19:14, 22 августа 2023
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Офисные работники могут стать первой жертвой ИИ для полной замены

Но не всё так страшно

Международная организация труда (МОТ) опубликовала исследование о влиянии ИИ на рынок труда. Оказалось, что самая первая категория сотрудников, чью работу может выполнять искусственный интеллект, — офисные работники.

Уточняется, что генеративный ИИ может взять на себя 25% рабочих задач этой категории и решать их на уровне с человеком. С 50% задач ИИ справится частично.

При этом руководящий состав подвержен замещению ИИ в меньшей степени. ИИ сможет справляться с задачами руководителей лишь частично, и то только с четвертью.

Аналитики MOT считают, что влияние ИИ приведёт не к упразднению рабочих мест, а к их трансформации. Под этим они понимают снижение трудоёмкости и повышения на этом фоне автономности сотрудников.

В исследовании также отмечено, что в странах с высокими доходами потенциальное воздействие ИИ на рынок труда оценивается только на 5,5% рабочих мест. В странах с низкими доходами — на 0,4%.

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