Офлайн-выставка CES 2022 закончится на день раньше из-за внезапной непопулярности у IT-компаний

Наука и технологии
Сегодня в 20:11
1 мин.
Офлайн-выставка CES 2022 закончится на день раньше из-за внезапной непопулярности у IT-компанийИ это печально
CES 2022 — одна из первых крупных выставок с начала пандемии COVID-19, которая вернулась к офлайн-формату. И, судя по всему, именно ей суждено показать, что такой тип мероприятий вынужден остаться в прошлом.
По крайней мере, об этом можно говорить на основании двух фактов: крупные компании массово отказались принимать участие в выставке и CES 2022 закроется на день раньше, чем планировалось изначально.
При этом, что самое важное, первое является прямой причиной второго. То есть из-за отсутствия популярности выставки у таких гигантов, как Microsoft, Google, Meta (экс-Facebook), Twitter и т.д, организаторам бессмысленно проводить её в прежних масштабах.
Новые сроки, когда двери CES 2022 будут открыты — это с 5 до 7 января 2022 года.
Источник: CES