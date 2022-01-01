Офлайн-выставка CES 2022 закончится на день раньше из-за внезапной непопулярности у IT-компаний

По крайней мере, об этом можно говорить на основании двух фактов: крупные компании массово отказались принимать участие в выставке и CES 2022 закроется на день раньше, чем планировалось изначально.

При этом, что самое важное, первое является прямой причиной второго. То есть из-за отсутствия популярности выставки у таких гигантов, как Microsoft, Google, Meta (экс-Facebook), Twitter и т.д, организаторам бессмысленно проводить её в прежних масштабах.

Новые сроки, когда двери CES 2022 будут открыты — это с 5 до 7 января 2022 года.