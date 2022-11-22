Огонь по своим: европейцы начали травить россиян, которые создали сервис для эмиграции программистов

Огонь по своим: европейцы начали травить россиян, которые создали сервис для эмиграции программистовНекрасиво получается
Несколько дней назад прошёл международный конкурс представлений стартапов на ранних стадиях развития — Slush 100. В этом году победителем стала компания, основанная выходцами из России.
Суть их проекта заключается в помощи релокации IT-специалистов в Великобританию. В Immigram помогают найти квартиру в стране, а также открыть банковский счёт. Компаниям же стартап может предложить кандидатов из собственной базы соискателей — через них новых сотрудников получили такие компании как Google, Samsung, Revolut, Atlas и Badoo.
В качестве награды команде должны были выплатить 1 млн евро призовых от инвестфондов Accel, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, NEA и Northzone. Но менее чем через сутки после объявления результатов, организаторы начали мяться.
Они заявили, что жюри «проведёт тщательную проверку деятельности Immigram». Причиной для этого они назвали то, что программа с 2022 года не принимает заявки от российских проектов из-за «спецоперации» в Украине.
В свою очередь в Immigram отметили, что стартап основан иммигрантами, находящимися в Великобритании. При этом они заявили о снятии своей кандидатуры с участия в конкурсе.
После выигрыша на нас обрушилось огромное количество негатива, ненависти и даже персональных угроз — мы считаем это недопустимым. В связи с этим мы приняли и опубликовали решение о выходе из конкурса до официального заявления Slush. Несмотря на это, мы гордимся своим выступлением и своей победой. Мы продолжим строить стартап для талантов со всего мира, вне зависимости от цвета паспорта — тот факт, что мы не получили инвестиции по причине дискриминации, только подкрепляет наши намерения.
По итогу организаторы Slush 100 объявили об аннулировании победы компании. Из-за «связей» с Россией.