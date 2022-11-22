Огонь по своим: европейцы начали травить россиян, которые создали сервис для эмиграции программистов

Суть их проекта заключается в помощи релокации IT-специалистов в Великобританию. В Immigram помогают найти квартиру в стране, а также открыть банковский счёт. Компаниям же стартап может предложить кандидатов из собственной базы соискателей — через них новых сотрудников получили такие компании как Google, Samsung, Revolut, Atlas и Badoo.

В качестве награды команде должны были выплатить 1 млн евро призовых от инвестфондов Accel, General Catalyst, Lightspeed Venture Partners, NEA и Northzone. Но менее чем через сутки после объявления результатов, организаторы начали мяться.

Они заявили, что жюри «проведёт тщательную проверку деятельности Immigram». Причиной для этого они назвали то, что программа с 2022 года не принимает заявки от российских проектов из-за «спецоперации» в Украине.

В свою очередь в Immigram отметили, что стартап основан иммигрантами, находящимися в Великобритании. При этом они заявили о снятии своей кандидатуры с участия в конкурсе.