Огонь по своим: омикрон-штамм помогает вырабатывать антитела к дельта-штамму

Исследователи из Африканского научно-исследовательского института здравоохранения выяснили, что у зараженных омикрон вариантом COVID-19 наблюдается повышение сопротивляемости штамму-дельта. Этот вывод натолкнул их на мысль, что распространение омикрона может привести к ослаблению штамма-дельта.

Научная работа пока что не прошла проверку. К тому же исследование проводилось на небольшой выборке — всего тридцать зараженных омикрон-штаммом человек участвовали в обследовании, среди них были и вакцинированные и нет.

Но если результаты исследования подтвердятся, то системы здравоохранения разных стран мира получат новые ценные данные для борьбы с пандемией.