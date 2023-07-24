«Огонь, вода и медные трубы»: в России создали новый тип экипировки для арктических пожарных

Специалисты из Санкт-Петербурга разработали прототипы защитной одежды для пожарных и спасателей, работающих в Арктике. Они использовали композитные материалы и греющие элементы на основе углеродных нанотрубок, чтобы обеспечить защиту от огня и переохлаждения. Такая одежда остаётся невоспламеняемой даже при очень высоких температурах.

Команда из стартапа «АрктикТекс», Санкт-Петербургского государственного университета промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД) и Университета Государственной противопожарной службы (СПб УГПС МЧС РФ) работала над разработкой одежды. Они протестировали изделия в ходе учений «Безопасная Арктика — 2023». Это может помочь пожарным и спасателям безопаснее выполнять свои задачи в условиях арктической зоны, где тушение пожаров требует больше времени и есть риск переохлаждения.

Кроме того, созданные материалы могут найти применение и в других областях, таких как космическое и авиационное производство или обивка сидений в общественном транспорте. В ближайшее время разработчики планируют начать серийное производство экипировки и надеются на успех и в других сферах. Это открывает новые перспективы для использования негорючих греющих тканей на основе углеродных нанотрубок.