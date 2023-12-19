Огромные убытки и потенциальные проблемы для всей Европы: исландский вулкан начал извержение

Огромные убытки и потенциальные проблемы для всей Европы: исландский вулкан начал извержениеЗаставляя людей эвакуироваться
Извержение вулкана потрясло полуостров Рейкьянес в Исландии. Извержение, последовавшее за интенсивной сейсмической активностью, началось к северо-востоку от города Гриндавик, что привело к эвакуации примерно 4000 жителей и закрытию близлежащего геотермального курорта.
Исландское метеорологическое бюро сообщило, что длина вулканической трещины составляет около 3,5 километра, а скорость извержения лавы достигает 100−200 кубических метров в секунду, что значительно превышает показатели предыдущих извержений на полуострове Рейкьянес за последние годы.
На снимках и видео, распространяемых в социальных сетях, запечатлено яркое извержение, видимое даже из столицы Рейкьявика, расположенной примерно в 42 километрах к северо-востоку от Гриндавика. В то время как вертолет береговой охраны направляется для оценки ситуации, власти подчеркивают первостепенную важность сохранения жизни людей и защиты строений от расплавленного натиска.
Тем не менее, мир с трепетом наблюдает за разворачивающимся огненным зрелищем, напоминающим извержение вулкана Эйяфьяллайокудль в 2010 году, которое нарушило авиасообщение в Европе.