Огромные убытки и потенциальные проблемы для всей Европы: исландский вулкан начал извержение

Исландское метеорологическое бюро сообщило, что длина вулканической трещины составляет около 3,5 километра, а скорость извержения лавы достигает 100−200 кубических метров в секунду, что значительно превышает показатели предыдущих извержений на полуострове Рейкьянес за последние годы.

На снимках и видео, распространяемых в социальных сетях, запечатлено яркое извержение, видимое даже из столицы Рейкьявика, расположенной примерно в 42 километрах к северо-востоку от Гриндавика. В то время как вертолет береговой охраны направляется для оценки ситуации, власти подчеркивают первостепенную важность сохранения жизни людей и защиты строений от расплавленного натиска.

Тем не менее, мир с трепетом наблюдает за разворачивающимся огненным зрелищем, напоминающим извержение вулкана Эйяфьяллайокудль в 2010 году, которое нарушило авиасообщение в Европе.