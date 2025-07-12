Наука и технологии
Опубликовано 12 июля 2025, 21:00
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Огромный айсберг опасно приблизился к гренландской деревне

С жителями такое происходит второй раз
В Гренландии огромный айсберг опасно сблизился с сушей, где расположена деревня Иннаарсуит.
Огромный айсберг опасно приблизился к гренландской деревне

© Dennis Lehtonen / SWNS

Местные власти объявили об опасности для жителей ввиду сближения айсберга с деревней. Поскольку айсберг — дрейфующий объект, от которого могут откалываться фрагменты разной величины и массы, падение обломков может вызвать мощные волны, способные нанести ущерб конструкциям и угрожающие людям. Жителей просят быть осторожными при выходе в море.

Кроме того, экономика Иннарсуита завязана на рыболовстве, и местные жители должны быть осторожны при приближении к айсбергу, затрудняющему промысел. К тому же у этого объекта нестандартное поведение: обычно айсберги перемещаются в течение нескольких дней под влиянием течений, но этот айсберг стоит на месте уже около недели. Более того, этот айсберг — двойной, и что может произойти при его стоянке возле деревни, неизвестно.

Впрочем, это не первый раз, когда айсберг приближается к Иннарсуитской гавани: в 2018 году айсберг примерно такого же размера вызвал эвакуацию жителей.

Источник:New York Post
Автор:Андрей Кадуков
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