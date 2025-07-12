Огромный айсберг опасно приблизился к гренландской деревне

Местные власти объявили об опасности для жителей ввиду сближения айсберга с деревней. Поскольку айсберг — дрейфующий объект, от которого могут откалываться фрагменты разной величины и массы, падение обломков может вызвать мощные волны, способные нанести ущерб конструкциям и угрожающие людям. Жителей просят быть осторожными при выходе в море.

Кроме того, экономика Иннарсуита завязана на рыболовстве, и местные жители должны быть осторожны при приближении к айсбергу, затрудняющему промысел. К тому же у этого объекта нестандартное поведение: обычно айсберги перемещаются в течение нескольких дней под влиянием течений, но этот айсберг стоит на месте уже около недели. Более того, этот айсберг — двойной, и что может произойти при его стоянке возле деревни, неизвестно.

Впрочем, это не первый раз, когда айсберг приближается к Иннарсуитской гавани: в 2018 году айсберг примерно такого же размера вызвал эвакуацию жителей.