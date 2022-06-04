Оказалось, что Илон Маск несколько лет следил за соцсетями сотрудников

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Оказалось, что Илон Маск несколько лет следил за соцсетями сотрудниковЭто может быть нарушением трудового законодательства
Как стало известно, Илон Маск по крайней мере в 2017-2018 годах активно следил за соцсетями сотрудников своей компании Tesla. Это могут расценить как нарушение трудового законодательства США.
Маск нанял PR-фирму MWW для анализа переписки в Facebook* сотрудников Tesla, работающих на заводе во Фримонте. Это происходило на фоне желания сотрудников создать на заводе профсоюз.
Отмечается, что на основе мониторинга соцсетей рабочих, аналитики MWW разработали план действий и коммуникации с сотрудниками. В PR-компании подтвердили, что действительно анализировали соцсети сотрудников Tesla и назвали это нормальной, стандартной практикой.
* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России