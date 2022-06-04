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Оказалось, что Илон Маск несколько лет следил за соцсетями сотрудников

Это может быть нарушением трудового законодательства
Как стало известно, Илон Маск по крайней мере в 2017-2018 годах активно следил за соцсетями сотрудников своей компании Tesla. Это могут расценить как нарушение трудового законодательства США.
Оказалось, что Илон Маск несколько лет следил за соцсетями сотрудников

Маск нанял PR-фирму MWW для анализа переписки в Facebook* сотрудников Tesla, работающих на заводе во Фримонте. Это происходило на фоне желания сотрудников создать на заводе профсоюз.

Отмечается, что на основе мониторинга соцсетей рабочих, аналитики MWW разработали план действий и коммуникации с сотрудниками. В PR-компании подтвердили, что действительно анализировали соцсети сотрудников Tesla и назвали это нормальной, стандартной практикой.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России

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