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Наука и технологии
Опубликовано 28 марта 2024, 21:43
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Оказалось, что Марк Цукерберг сам пишет письма с предложением работы в сфере ИИ

Чтобы переманить к себе сотрудников из других компаний
Глава Meta*, материнской компании соцсети Facebook* Марк Цукерберг сам пишет письма интересующим его потенциальным сотрудникам в сфере ИИ.
Оказалось, что Марк Цукерберг сам пишет письма с предложением работы в сфере ИИ

© Ferra.ru

Во всяком случае персональные письма Цукерберг отправлял, в частности, сотрудникам лаборатории DeepMind — подразделению Google, — пытаясь переманить к себе специалистов компании, занимающихся исследованиями и разработкой в сфере ИИ.

Как пишет издание The Information, действия Цукерберга вполне очевидны: он стремится сделать из Meta лидера в сфере разработок ИИ-технологий.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.