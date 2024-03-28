Оказалось, что Марк Цукерберг сам пишет письма с предложением работы в сфере ИИ

Во всяком случае персональные письма Цукерберг отправлял, в частности, сотрудникам лаборатории DeepMind — подразделению Google, — пытаясь переманить к себе специалистов компании, занимающихся исследованиями и разработкой в сфере ИИ.

Как пишет издание The Information, действия Цукерберга вполне очевидны: он стремится сделать из Meta лидера в сфере разработок ИИ-технологий.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.