Мошенники нашли способ следить за вами через Bluetooth

Мошенники нашли способ следить за вами через BluetoothПо MAC-адресу
Создатель платформы Bluetooth RFParty Алан Микинс рассказал, что хакеры научились с помощью стандарта Bluetooth следить где только за обычными пользователями, но и за полицейскими.
По словам эксперта, это связано с тем, что все современные гаджеты — от смартфона до нагрудной камеры — оснащены Bluetooth и имеют MAC-адрес — уникальный 64-битный идентификатор, что помогает хакерам определять местоположение и гражданских, и полиции. Кроме того, в США полиция пользуется «умным» оружием с разблокировкой по биометрии и подобным функционалом, или «умной» кобурой, соединяющейся с оружием через протокол Bluetooth. Как раз этим и пользуются мошенники.
Они могут следить за полицией при проведении своих операций и различных киберпреступлений, в том числе и для помощи при преступлениях «физических». Для этого хакеры используют статические MAC-адреса.
По мнению Микинса, бороться с этим можно с помощью динамических MAC-адресов. По ним отследить пользователя сложнее.