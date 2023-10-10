Мошенники нашли способ следить за вами через Bluetooth

По словам эксперта, это связано с тем, что все современные гаджеты — от смартфона до нагрудной камеры — оснащены Bluetooth и имеют MAC-адрес — уникальный 64-битный идентификатор, что помогает хакерам определять местоположение и гражданских, и полиции. Кроме того, в США полиция пользуется «умным» оружием с разблокировкой по биометрии и подобным функционалом, или «умной» кобурой, соединяющейся с оружием через протокол Bluetooth. Как раз этим и пользуются мошенники.

Они могут следить за полицией при проведении своих операций и различных киберпреступлений, в том числе и для помощи при преступлениях «физических». Для этого хакеры используют статические MAC-адреса.

По мнению Микинса, бороться с этим можно с помощью динамических MAC-адресов. По ним отследить пользователя сложнее.