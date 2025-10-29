Оказалось, что около половины россиян работают с техникой старше пяти лет

Оказалось, что около половины россиян работают с техникой старше пяти летИсследование показало: технику меняют только при поломке
Согласно результатам, 46% респондентов работают на устройствах, выданных компанией пять и более лет назад. Еще 31% используют технику возрастом 3−4 года. При этом 73% пользователей столкнулись с тем, что эта техника не справляется с современными рабочими задачами.
Основными причинами для замены офисной техники стали снижение производительности, на что указали 43% опрошенных, и поломки — 42%. Реже причиной обновления оборудования служит прекращение поддержки программного обеспечения.
В корпоративном сегменте техника используется особенно долго. Более половины респондентов сообщили, что обновление происходит только при поломке, а 15% меняют устройства раз в 4−5 лет. При этом личные устройства сотрудников, используемые в работе, обычно новее — 63% таких гаджетов не старше четырёх лет.
Среди используемых устройств преобладают настольные ПК или неттопы — их применяют 60% опрошенных. Ноутбуки находятся на втором месте с показателем 30%, а моноблоки и планшеты встречаются значительно реже.
Отношение к обновлению техники у пользователей умеренное: 47% считают оптимальной замену раз в 3−4 года, а 37% предпочитают использовать устройства до их полного выхода из строя.