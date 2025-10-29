Наука и технологии
Опубликовано 29 октября 2025, 17:57
1 мин.

Оказалось, что около половины россиян работают с техникой старше пяти лет

Исследование показало: технику меняют только при поломке
Согласно исследованию российского производителя компьютерной техники iRU, значительная часть россиян использует на работе устаревшую технику. Выяснилось, что около половины сотрудников работают на устройствах, которым больше пяти лет. Исследование охватило более 1400 интернет-пользователей, большинство из которых мужчины в возрасте от 30 до 50 лет.
© Ferra.ru

Согласно результатам, 46% респондентов работают на устройствах, выданных компанией пять и более лет назад. Еще 31% используют технику возрастом 3−4 года. При этом 73% пользователей столкнулись с тем, что эта техника не справляется с современными рабочими задачами.

© iRU

Основными причинами для замены офисной техники стали снижение производительности, на что указали 43% опрошенных, и поломки — 42%. Реже причиной обновления оборудования служит прекращение поддержки программного обеспечения.

© iRU

В корпоративном сегменте техника используется особенно долго. Более половины респондентов сообщили, что обновление происходит только при поломке, а 15% меняют устройства раз в 4−5 лет. При этом личные устройства сотрудников, используемые в работе, обычно новее — 63% таких гаджетов не старше четырёх лет.

Среди используемых устройств преобладают настольные ПК или неттопы — их применяют 60% опрошенных. Ноутбуки находятся на втором месте с показателем 30%, а моноблоки и планшеты встречаются значительно реже.

Отношение к обновлению техники у пользователей умеренное: 47% считают оптимальной замену раз в 3−4 года, а 37% предпочитают использовать устройства до их полного выхода из строя.

