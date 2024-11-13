Оказалось, что Tesla предлагает зарплату ниже рынка, но много акций

Оказалось, что зарплата в Tesla меньше, чем в среднем по рынку, причём найм выстроен так, что в процессе как минимум девяти собеседований большинство кандидатов отсеиваются. Собеседования могут длиться несколько месяцев. По словам бывшего рекрутера Tesla, который является одним из источников Business Insider, структура оплаты труда инженеров и других потенциальных сотрудников специально разработана так, чтобы отсеять всех, кто хочет просто «приходить и уходить» на работу, не вкладываясь, то есть не соответствует стилю Маска.

«Система рассчитана на поиск фанатиков. В другом месте могут лучше платить, но нам нужны фанаты Tesla до мозга костей», — рассказал изданию источник, работающий в компании.

Он отметил, что в Tesla самые высокооплачиваемые — юристы и сотрудники по связям с общественностью. Меньше всех получают специалисты клиентской поддержки.

Но все зарплатные моменты компенсируются работодателем за счёт большого пакета акций, который получают сотрудники при трудоустройстве. После победы Трампа в президентской гонке стоимость акций Tesla выросла более чем на 8%, а капитализация — до $1 трлн.

И ещё до этого, в 2020-2021 годах, 44 сотрудника компании из США получили пакет акций стоимостью более $1 млн.