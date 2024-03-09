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Наука и технологии
Опубликовано 09 марта 2024, 00:38
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Оказалось, что вынужденный смех в ответ на шутки начальства приводит к истощению

Об этом рассказали опрошенные студенты
Исследователи из Лондонской школы бизнеса, Лондонской школы экономики и Пенсильванского университета провели исследование, как вынужденный смех в ответ на чьи-либо несмешные шутки влияет на эмоциональное состояние. Исследование специально провели в стенах бизнес-факультета одного из американских ВУЗов.
Оказалось, что вынужденный смех в ответ на шутки начальства приводит к истощению

© Ferra.ru

Исследование предполагало несколько сценариев. Всего участвовало 212 студентов, которых поделили на группы по 3-5 человек. Одна из групп общалась с «вице-президентом» университетского магазина в отдельных кабинетах, а роль этих людей выполняли актёры в возрасте 50-60 лет.

И эти «вице-президенты» по сценарию должны были отпускать несмешные шутки, всякие каламбуры, либо не шутить и общаться в нейтральном тоне. Исследование предполагало и другие сценарии.

Встреча длилась час, а затем студентов опрашивали. В итоге выяснилось, что те студенты, которым приходилось шутить в ответ на порой неуместный юмор «начальников», чувствовали напряжение, но из-за неловкости не могли молчать. Прошёл всего час встречи, а все студенты из этой группы жаловались на сильное моральное истощение.

И эти студенты были единственными, кто отмечал подобное состояние.

Источник:Business Insider
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#Психология
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#исследование
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#наука