Оказалось, что загрязнение атмосферы по-своему защищает от глобального потепленияЭто исследование может привести к расколу среди климатологов
Бывший климатолог NASA Джеймс Хансен раскритиковал Межправительственную группу экспертов ООН по изменению климата за недооценку будущего потепления. Он представил результаты неоднозначного исследования, согласно которому очищение атмосферы от вредных выбросов не менее вредно, чем их наличие.
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В течение 2022 года показатели глобального таяния льдов, аномальной жары, температуры океана, гибели кораллов, наводнений и засух сильно сместились в красную зону. Летом и осенью ежемесячные глобальные температурные аномалии превысили большинство прогнозов.
Исследование Хансена показывает, что продолжающееся сокращение частиц серного загрязнения воздуха, называемых аэрозолями, может привести к тому, что глобальная среднегодовая температура превысит допустимые цифры раньше, чем ожидалось, что резко увеличит проблемы, с которыми и так сталкиваются страны, которые работают над ограничением вредного изменения климата.
И это исследование может усугубить раскол в сообществе климатологов, потому что не только ставит под сомнение существующую доктрину отношения к глобальному потеплению, но и предполагает её вред.