Оказалось, утечку данных клиентов криптобиржи Coinbase устроили сотрудники

Опубликовано 23 мая 2025, 03:451 мин.
Оказалось, утечку данных клиентов криптобиржи Coinbase устроили сотрудникиНекоторых поймали
После масштабной утечки данных клиентов одной из крупнейших мировых криптобирж Coinbase выяснилось, что инцидент произошёл вследствие подкупа сотрудников.
Известно, что киберпреступники, причём не хакеры (говорят о конкурентах), подкупили агентов поддержки Coinbase, чтобы получить личные данные клиентов, и атаковали 69 461 учётную запись, пытаясь вымогать у компании $20 млн. Coinbase отказалась платить выкуп, сотрудничает с правоохранительными органами и предлагает награду за информацию, ведущую к аресту остальных злоумышленников — некоторых уже арестовали.
Компания заверяет, что учётные данные, пароли двухфакторной аутентификации и приватные ключи клиентов по-прежнему в безопасности, и биржа возместит ущерб и примет дополнительные меры защиты на уязвимые счета. Возможные убытки для Coinbase от инцидента оцениваются в $180-400 млн.
Источник:Engadget
Автор:Андрей Кадуков
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