Оказалось, утечку данных клиентов криптобиржи Coinbase устроили сотрудники

Известно, что киберпреступники, причём не хакеры (говорят о конкурентах), подкупили агентов поддержки Coinbase, чтобы получить личные данные клиентов, и атаковали 69 461 учётную запись, пытаясь вымогать у компании $20 млн. Coinbase отказалась платить выкуп, сотрудничает с правоохранительными органами и предлагает награду за информацию, ведущую к аресту остальных злоумышленников — некоторых уже арестовали.

Компания заверяет, что учётные данные, пароли двухфакторной аутентификации и приватные ключи клиентов по-прежнему в безопасности, и биржа возместит ущерб и примет дополнительные меры защиты на уязвимые счета. Возможные убытки для Coinbase от инцидента оцениваются в $180-400 млн.