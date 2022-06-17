Оказывается, хакеры взломали Rutube ещё за два месяца до сбоя работы

По словам специалиста, злоумышленники проникли в инфраструктуру сервиса, взломав учётные записи сотрудников. В течение двух месяцев, до 9 мая, когда начались сбои в работе Rutube, хакеры изучали внутреннее функционирование сервиса.

Урон от этой кибератаки мог быть более серьёзным, но вмешалась IT-служба видеохостинга: как только была заменена компрометация сервиса, специалисты сразу же начали отключать и изолировать все атакованные элементы инфраструктуры.

«Rutube взломали заблаговременно: первые следы компрометации относятся к началу весны. Это была именно целевая хакерская атака, нацеленная на нанесение максимального и долговременного урона сервису», — подчеркнул эксперт. При этом хакеры не преследовали коммерческих целей.