Оказывается, Massimo судится с Apple ради… благополучия Apple

Вопреки предупреждениям коллег и друзей о внушительных ресурсах Apple, Киани остается при своем мнении. Masimo, производящая медицинские приборы, уже не раз выигрывала патентные споры, добиваясь значительных сумм, таких как 800 миллионов долларов от Nellcor в 2006 году и более 1 миллиарда долларов от Royal Philips в 2016 году.

Однако Apple не показывает никаких признаков участия в серьезных переговорах по урегулированию, после чего глава Massimo подчеркнул: "Чтобы танцевать танго, нужны двое". Несмотря на нелегкий судебный процесс, генеральный директор Masimo остается непреклонным в своем стремлении добиться справедливости в отношении технологического гиганта.