Оказывается, Massimo судится с Apple ради… благополучия Apple

Оказывается, Massimo судится с Apple ради… благополучия AppleНесмотря на судебные издержки в 100 миллионов долларов
В интервью The Wall Street Journal, генеральный директор Masimo Джо Киани заявил о своей решимости продолжать патентный спор с Apple, несмотря на судебные издержки Masimo в размере 100 миллионов долларов. Киани уверен, что в случае его выигрыша спора, это может изменить Apple к лучшему, пишет 9to5Mac.
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Вопреки предупреждениям коллег и друзей о внушительных ресурсах Apple, Киани остается при своем мнении. Masimo, производящая медицинские приборы, уже не раз выигрывала патентные споры, добиваясь значительных сумм, таких как 800 миллионов долларов от Nellcor в 2006 году и более 1 миллиарда долларов от Royal Philips в 2016 году.
Однако Apple не показывает никаких признаков участия в серьезных переговорах по урегулированию, после чего глава Massimo подчеркнул: "Чтобы танцевать танго, нужны двое". Несмотря на нелегкий судебный процесс, генеральный директор Masimo остается непреклонным в своем стремлении добиться справедливости в отношении технологического гиганта.