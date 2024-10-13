Оказывается, в России работало подразделение Sony. Теперь и оно закрылось

На конец 2023 года «Сони мобайл коммюникейшнз рус» состояла всего из одного человека: в России остался только гендиректор подразделения, гражданин Белоруссии Анатолий Машков. 10 октября компания подала в ФНС заявку на самоликвидацию. И об этом в базе ведомства появилась соответствующая запись.

Примечательно, что попытку самоликвидации «Сони мобайл коммюникейшнз рус» осуществляла в 2023 году, но компании было отказано.