Океанолог из России оценил вероятность исчезновения Гольфстрима

В среднесрочной перспективе разрушения существующей системы глобальных океанических течений в Атлантическом океане — в том числе Гольфстрима — и связанных с эти катастроф не ожидается, заявил доцент кафедры океанологии Санкт-Петербургского государственного университета Игорь Башмачников.

Моделирование мирового климата — очень сложный процесс, который должен учитывать огромное количество факторов, подчеркивает исследователь. Данные наблюдений на протяжении более 20 лет показывают незначительное — менее 20% — ослабление Атлантической меридиональной оборотной циркуляции (AMOЦ) за последние десятилетия. В последние же годы интенсивность АМОЦ стабилизировалось и даже несколько выросла. Косвенные данные, отмечает океанолог, указывают на колебания интенсивности АМОЦ с периодом в десятилетия.

По словам Башмачников, большинство моделей предполагают, что АМОЦ в будущем будет продолжать ослабевать, но в перспективе середины XXI века разрушения существующей системы глобальных океанических течений в Атлантическом океане и связанных с этим климатических катастроф ожидать не стоит.

Выдвинутый ранее датскими исследователями сценарий, при котором уже в 2025 году АМОЦ и входящий в нее Гольфстрим могут исчезнуть из-за глобального потепления, лишь один из возможных, указывает специалист. Если это все же случится, то, прогнозирует ученый, это усилит контрасты климата в разных районах мира. Северные районы России, в этом случае, вероятно, ожидает похолодание. Но пока наблюдаются противоположные тенденции, резюмирует Башмачников.