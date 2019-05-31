Океанологи нашли загадочный корабль 19 века на дне Мексиканского залива

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США рассказало об интересной находке. Океанологи обнаружили на дне Мексиканского залива остов затонувшего корабля середины 19 века.
Как отмечают учёные, деревянное парусное судно, судя по всему, затонуло в результате пожара. На это указывают обугленные участки остова, отсутствующие мачты и такелаж.
Судно было обнаружено случайно во время тестового погружения нового телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, которое прошло 16 мая. Находка находилась примерно в 250 км от берега на глубине около 500 метров.
Судно длиной 37 метров, нижняя часть обита медью. В результате, часть ниже ватерлинии довольно хорошо сохранилась и исследователи различили на остове цифры 2109, но их значение пока не установлено.