Океанологи нашли загадочный корабль 19 века на дне Мексиканского залива

Судно было обнаружено случайно во время тестового погружения нового телеуправляемого необитаемого подводного аппарата, которое прошло 16 мая. Находка находилась примерно в 250 км от берега на глубине около 500 метров.

Судно длиной 37 метров, нижняя часть обита медью. В результате, часть ниже ватерлинии довольно хорошо сохранилась и исследователи различили на остове цифры 2109, но их значение пока не установлено.