«Охотник за планетами» NASA во второй раз за месяц перешёл в безопасный режим

Однако инженеры агентства до сих пор не могут понять причины второго сбоя. Причины первого, произошедшего 11 апреля, из-за которого «охотник за планетами» TESS ушёл в безопасный режим на 6 дней, до 17 апреля, также непонятны до сих пор.

Этот спутник-телескоп изучает наличие экзопланет за пределами нашей Солнечной системы. По данным NASA, TESS уже изучил порядка 85% неба и нашёл множество кандидатов в планеты, включая коричневых карликов и различные типы звёзд.