Около 10 тысяч человек стоят в очереди на нейроимплант от Neuralink Маска, — СМИ

По словам президента компании Донджина Сео, около 10 тысяч заявок было подано на получение их нейрочипа. Любой желающий может зарегистрироваться на сайте Neuralink реестре пациентов, и эта возможность стала впервые доступна в 2025 году.

Сейчас Neuralink уже провела операции по имплантации устройства 12 пациентам, а до конца текущего года планирует провести ещё 13 операций. С середины 2025 года компания ограничивает свои операции только теми пациентами, которые страдают от паралича вследствие заболеваний двигательных нейронов или травм позвоночника.

После первых операций Сео поручил Neuralink создать собственного робота-хирурга для ускорения процесса. В апреле Маск заявил, что роботы смогут превзойти человеческих хирургов в течение пяти лет.