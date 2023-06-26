Около 100% мочи и пота астронавтов на МКС научились превращать в питьевую воду

Агентство объявило о достижении 98% переработки всей воды, которую астронавты берут с собой на борт МКС.

Система контроля окружающей среды и жизнеобеспечения космической станции, известная как ECLSS, играет ключевую роль в этом процессе. Она собирает влагу, которую астронавты выдыхают и выделяют во время своих задач, используя специальные осушители.

Затем другая подсистема, называемая «Сборка процессора мочи», дистиллирует мочу астронавтов, чтобы извлечь воду, которую можно повторно использовать.

По данным NASA, устройство для извлечения воды из рассола успешно протестировано. Именно оно позволило достичь 98% уровня регенерации воды. Ранее станция утилизировала только около 93-94%.