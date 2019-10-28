Около 70% компаний считают искусственный интеллект бесполезным

Так, в рамках проведенного исследования команда ученых опросила порядка 2,5 тыс представителей крупных компаний по всему миру из 97 стран. Предметов опроса было мнение предпринимателей о результатах и перспективах использования искусственного интеллекта в их бизнесе. В итоге 90% опрошенных пришли к заключению, что рано или поздно искусственный интеллект заметно повлияет на то, как будет работать бизнес в будущем.

Но при этом важно отметить, что по данным исследователей, около 70% современных бизнесменов и компаний считают искусственный интеллект достаточно бесполезным, так как он абсолютно никак не влияет на их работу. Но в тот же момент для китайских компаний данный показатель заметно ниже.