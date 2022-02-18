Около четверти Яндекса принадлежит американским фондам

Но что более интересно, это событие позволило говорить о том, что общая доля американского владения в компании приблизилась к 25%.

Отметим, что в состав Capital Group входят три фонда: Capital Research Global Investors (владеет 5% акций Yandex), Capital International Investors (3,5%) и Capital World Investors (2,5%). При этом Capital Group был впервые замечен за инвестициями в российскую компанию достаточно давно: ещё в начале 2014 года американскому фонду принадлежало 4,5% акций отечественного IT-гиганта.

Напомним, что ранее стало известно о целях Яндекса достичь выручки в полтриллиона рублей в 2022 году.