Около четверти Яндекса принадлежит американским фондам

Наука и технологии
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Около четверти Яндекса принадлежит американским фондамИ это достаточно много
В сети появилась информация, согласно которой группа американских фондов Capital Group выкупила очередную долю в компании Yandex (владеет Яндекс), увеличив тем их долю в своём «кармане» с 6,8% до 11%.
Но что более интересно, это событие позволило говорить о том, что общая доля американского владения в компании приблизилась к 25%.
Отметим, что в состав Capital Group входят три фонда: Capital Research Global Investors (владеет 5% акций Yandex), Capital International Investors (3,5%) и Capital World Investors (2,5%). При этом Capital Group был впервые замечен за инвестициями в российскую компанию достаточно давно: ещё в начале 2014 года американскому фонду принадлежало 4,5% акций отечественного IT-гиганта.
Напомним, что ранее стало известно о целях Яндекса достичь выручки в полтриллиона рублей в 2022 году.
Источник: CNews