Около половины российских предприятий не могут отказаться от импортного ПО

Российским IT-решениям для промышленности не хватает доработок, чтобы полноценно заменить иностранное ПО. По данным Центра компетенций по импортозамещению в IT-сфере, 837 бизнес-процессов нуждаются в адаптации, из них 425 требуют улучшений существующих решений, а для 412 вовсе нет отечественных аналогов. Директор центра Илья Массух отмечает, что особенно остро проблема стоит в машиностроении, автопроме, энергетике и ЖКХ.

Исследование «Северстали» показало, что 98% проектов в металлургии, энергетике и химической промышленности опираются на зарубежное ПО, включая решения от Siemens и других мировых лидеров, таких как Microsoft, Oracle и SAP. Владимир Широкорад из ГК «Цифра» считает, что незаменимого ПО не существует, но около 15% составляют решения, интегрированные в иностранные аппаратные комплексы, которые сложно заменить.

Эксперты добавляют, что промышленным предприятиям сложно отказаться от зарубежных программ для автоматизации процессов и управления производством. Дмитрий Карамышев из «Рексофта» уточняет, что это касается сложных систем управления и специализированного софта, вроде Aspen Plus, у которых нет российских аналогов. Алексей Никитин из Visiology подчёркивает, что многие компании продолжают использовать западное ПО, установленное до 2022 года, поскольку оно остаётся надёжным и привычным.