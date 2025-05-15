Около половины российских приложений содержат уязвимости

Почти половина российских веб-приложений имеет серьёзные уязвимости, которые могут привести к утечке данных, сообщила компания «Солар», входящая в «Ростелеком». Такие дыры в безопасности опасны не только для обычных пользователей, но и для компаний, особенно если через приложение можно получить доступ к корпоративным системам, например, почте. При этом большинство проанализированных приложений российских фирм получили низкие или средние оценки по уровню защиты.

Веб-приложения — это программы, которые работают прямо в браузере и не требуют скачивания или установки. Они позволяют делать покупки, оплачивать услуги, оформлять подписки и работать с документами. Примерами могут служить онлайн-банкинг, интернет-магазины и облачные сервисы. В то же время, эксперты отмечают, что в России ответственность за утечки персональных данных становится строже, и компании должны внимательно следить за безопасностью своих сервисов.

Юристы говорят, что уязвимости можно исправить, если вовремя обнаруживать проблемы и вкладывать средства в защиту, но для этого нужны серьёзные стимулы. С конца мая этого года в России значительно ужесточились штрафы за нарушения в области защиты персональных данных. По словам юриста Ярослава Шицле, размер штрафа зависит от количества пострадавших пользователей и может достигать нескольких миллионов рублей, а при повторных нарушениях компаниям грозят штрафы в процентном соотношении от выручки.