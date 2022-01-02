Окончание пандемии COVID-19 в 2022 году назвали реальным

По словам специалиста, существует немалый шанс завершить пандемию COVID-19 в текущем году. При этом речь идёт не только о России, но также и обо всём остальном мире.

Для этого, считает врач, необходимо добиться по-настоящему массовой вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер. В остальном человечество готово побороть инфекцию — у учёных уже имеются технологии производить препараты от COVID-19 и усовершенствовать их.