Окончание пандемии COVID-19 в 2022 году назвали реальным

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Окончание пандемии COVID-19 в 2022 году назвали реальнымИ назвали условия, необходимые для этого
Ранее о возможности завершения пандемии коронавируса в 2022 году высказался основатель Microsoft Билл Гейтс. Теперь же его версию подтвердил и российский эксперт — профессор вирусологии Анатолий Альтштейн.
По словам специалиста, существует немалый шанс завершить пандемию COVID-19 в текущем году. При этом речь идёт не только о России, но также и обо всём остальном мире.
Для этого, считает врач, необходимо добиться по-настоящему массовой вакцинации и соблюдения противоэпидемических мер. В остальном человечество готово побороть инфекцию — у учёных уже имеются технологии производить препараты от COVID-19 и усовершенствовать их.
Пандемия касается не одной страны, а всего мира. В принципе, у нас есть возможность закончить пандемию, если будет содействие в этом, люди будут соблюдать противоэпидемические меры, вакцинироваться. Если нет, она ещё и продлится на следующий год.
Анатолий Альтштейн
Источник: URA.ru