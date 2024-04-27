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Наука и технологии
Опубликовано 27 апреля 2024, 12:00
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Оксфорд закрыл Институт будущего человечества: причины банальны

Самым ярым спонсором был осуждённый глава криптобиржи FTX
Оксфордский университет — элитарное, как считается, учебное заведение — разорвал все отношения с Институтом будущего человечества, основанным популярным на Западе «философом» Ником Бостромом, объявившем в 1998 году, что человечество живёт в условиях симуляции, Матрицы. Ажиотаж вокруг идей Бострома возник ещё и благодаря вышедшему в это время одноимённому фильму с Киану Ривзом.
Оксфорд закрыл Институт будущего человечества: причины банальны

© Future of Humanity Institute / Wikimedia Commons

Прежде всего Бостром известен продвижением концепции «эффективного альтруизма» в духе капитализма Клауса Шваба. «Эффективный альтруизм» — едва ли не учение, что помогать необходимо не всем людям, а только тем, у кого есть перспективы на развитие. По каким критериям отбирают таких людей, всё время оставалось загадкой.

Идеи Бострома предсказуемо и достаточно быстро приглянулись западным миллиардерам: Илон Маск пожертвовал на развитие Института будущего человечества, получившего соответствующий статус в 2014 году, $2 млн; сооснователь Facebook* Дастин Московиц — $25 млн. Отметились пожертвованиями и Билл Гейтс, и глава OpenAI Сэм Альтман. А самым щедрым оказался процветавший на тот момент основатель и председатель совета директоров криптобиржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид, который регулярно вкладывал в организацию огромные деньги.

В 2014 году на фоне развития своего института Бостром издал книгу «Суперинтеллект», в которой утверждал, что со временем человек станет рабом ИИ, а потом и вовсе погибнет. Но при этом предлагал «повесить» на всех без исключения людей на Земле «бирки свободы» — электронные девайсы, передающие некоему оператору исчерпывающие данные о человеке, вплоть до мельчайших передвижений, бытовых дел и даже изменения настроения. Якобы такие бирки необходимы, чтобы не произошло сговора между ИИ и какими-то людьми.

Но в итоге по мере развития ИИ и повсеместного распространения технологий без участия Бострома у него начались сложности в отношениях с Оксфордом и публичные конфликты. А когда Бэнкмана-Фрида обвинили в особо крупном криптомошенничестве, а недавно приговорили к 25 годам тюрьмы, Бострома с его заведением попросили на выход. Всё закончилось банально.

* организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.