OLED-версия Nintendo Switch в России выросла в цене на 5 тыс. рублей

Недавно эксперты провели сравнение цен на популярные консоли в России и заметили, что за последний месяц значительно подешевела модель Steam Deck OLED. Эта консоль снизилась в цене на целых 10 тысяч рублей, что делает её более доступной для покупателей.

Что касается PlayStation, то цены остались практически без изменений. Специалисты не ожидают больших скидок, так как текущие расценки считаются оптимальными. Например, PS5 Slim без дисковода сейчас стоит около 50,6 тысячи рублей, а версия с дисководом — 55,7 тысячи рублей. Также 7 ноября в России должна выйти PS5 Pro, и эксперты предполагают, что её цена будет выше 100 тысяч рублей.

На рынке портативных консолей ситуация другая. Так, OLED-версия Nintendo Switch подорожала более чем на 5 тысяч рублей и теперь стоит 29 тысяч рублей. Nintendo Switch Lite можно купить за 17 тысяч рублей. Между тем, Steam Deck с разными конфигурациями подешевел: модели с OLED- и IPS-экранами на 512 ГБ теперь стоят в среднем 60 и 59 тысяч рублей соответственно. Эксперты рекомендуют обратить внимание на модель с OLED-экраном и SSD на 512 ГБ. При этом, покупая консоль из-за границы, можно сэкономить, но важно учитывать возможные задержки и таможенные пошлины.