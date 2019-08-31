Олег Дерипаска раскрыл будущее находящегося под санкциями завода ГАЗ

Бизнесмен Олег Дерипаска посетил принадлежащий ему Горьковский автомобильный завод и пообщался с рабочими. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе ГАЗа.

Отмечается, что бизнесмен рассказал рабочим о надвигающемся кризисе из-за торговой войны между США и Китаем. Кроме того, ГАЗ попал под санкции США с 6 апреля 2018 года вместе с самим Дерипаской и его основными активами.

Дерипаска подтвердил, что санкции — это надолго. Компании предстоит бороться за продление лицензий Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Эти лицензии устанавливают срок, до которого можно совершать сделки с группой ГАЗ, не опасаясь действия санкций. Последний раз этот срок продлили до 8 ноября. С 21 октября 2019 года по 20 апреля 2020 года сотрудников могут перевести на четырёхдневную рабочую неделю.

Дерипаска также отметил, что занятость в отрасли может увеличиться в результате программы импортозамещения. Эта программа разрабатывается в правительстве, инвестиции составят 240 млрд рублей. Однако он отметил, что для участия в этой программе бизнесу нужно банковское финансирование по доступным ставкам.