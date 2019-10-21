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Олег Тиньков заявил о смерти криптовалют
И рассказал о преимуществах традиционного банка
Олег Тиньков на своей официальной странице в Facebook поделился мнением о состоянии рынка криптовалют на данный момент. Так, по его словам, проблемы Libra от Facebook и TON от Telegram только усугубили ситуацию и "поставили жирную точку в эре криптовалют".
Тиньков отметил, что чаще всего криптокошельками пользуются для проведения сомнительных транзакций в интернете или и вовсе в даркнете. По его мнению, криптокошельки не смогут справиться с насущными проблемами клиентов, тогда как традиционные банки могут. Тиньков также обратил внимание на отсутсвие надежности криптобирж.
”Средства защиты криптобирж сильно уступают банковским, а зачастую и вообще отсутствуют. А поскольку криптовалюты вне правового поля, жаловаться держателям, которые стали жертвами атак, некуда”, — поделился Тиньков.
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