Олег Тиньков заявил о смерти криптовалют

Тиньков отметил, что чаще всего криптокошельками пользуются для проведения сомнительных транзакций в интернете или и вовсе в даркнете. По его мнению, криптокошельки не смогут справиться с насущными проблемами клиентов, тогда как традиционные банки могут. Тиньков также обратил внимание на отсутсвие надежности криптобирж.

”Средства защиты криптобирж сильно уступают банковским, а зачастую и вообще отсутствуют. А поскольку криптовалюты вне правового поля, жаловаться держателям, которые стали жертвами атак, некуда”, — поделился Тиньков.