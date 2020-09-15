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Оливки и рыбу признали полезными для профилактики болезней сердца

И другие продукты, входящие в состав средиземноморской диеты
Журнале Американского колледжа кардиологии опубликовал новый материал, в котором признается польза оливок и рыбы для профилактики болезней сердца. Кроме того, полезными для сердца были названы и другие продукты, входящие в средиземноморскую диету.

Напомним, что в средиземноморскую диету входят орехи, цельнозерновые продукты, оливковое масло первого отжима, морепродукты и умеренное количество молочных продуктов, таких как йогурт и сыр. Согласно опубликованным данным, эти продукты идеальны для улучшения сердечно-сосудистой системы.

Стоит также отметить, что люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, практикуют интервальное голодание. Так, интервал голодания соответствует как минимум восьми часам, а максимум он может растянуться до 12 часов. Директор профилактической кардиологии в Центре кардиологии Средней Америки и по совместительству автор исследования заключил:

Сосредоточение внимания на свежих цельных продуктах наряду с рыбой дает ряд преимуществ для здоровья, в частности когда дело доходит до здоровья сердечно-сосудистой системы. Средиземноморская диета Песко с ежедневным ограниченным по времени приемом пищи является идеальной кардиозащитной диетой.