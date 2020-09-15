Оливки и рыбу признали полезными для профилактики болезней сердца

Напомним, что в средиземноморскую диету входят орехи, цельнозерновые продукты, оливковое масло первого отжима, морепродукты и умеренное количество молочных продуктов, таких как йогурт и сыр. Согласно опубликованным данным, эти продукты идеальны для улучшения сердечно-сосудистой системы.

Стоит также отметить, что люди, придерживающиеся средиземноморской диеты, практикуют интервальное голодание. Так, интервал голодания соответствует как минимум восьми часам, а максимум он может растянуться до 12 часов. Директор профилактической кардиологии в Центре кардиологии Средней Америки и по совместительству автор исследования заключил: