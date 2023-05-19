Омичи изобрели лопату заново

Омский Научно-исследовательский институт приборостроения получил патент на улучшенную лопату, которая поможет людям экономить силы при работе. Патент был выдан Федеральной службой по интеллектуальной собственности. Авторами изобретения являются Яков Перцель и Михаил Агарков. Основная цель усовершенствования лопаты — уменьшить необходимость прикладывать большие усилия при её использовании по сравнению с обычной лопатой.

Новая лопата имеет особенности конструкции, которые делают её более эффективной. Она оснащена тулейкой с жёстким выступом, а само полотно имеет две части с режущей кромкой в форме полуколец. Края полотна имеют специальное увеличение толщины в верхней части, что позволяет удерживать грунт и повышает прочность полотна. Кроме того, форма полотна имеет вогнутость, которая снижает физическую нагрузку при копании почвы. Лопата также оборудована опорной поверхностью для ноги и двумя выступающими элементами для большей жёсткости.

Таким образом, эта новая лопата позволяет удерживать грунт и имеет более плотное полотно при более тонкой конструкции. Она комбинирует функции обычной копальной и совковой лопаты, позволяя использовать её как для копания, так и для переноски грунта.

При использовании этой лопаты усилия рук и ног прикладываются на черенок и опорные элементы. Благодаря наклону тулейки к полотну под определённым углом, лопата легко проникает в грунт с помощью острого конца полотна, как у копальных лопат. Грунт удерживается на лопате благодаря боковым частям полотна и опорным элементам, а также вогнутости полотна. При небольших усилиях можно перемещать грунт на необходимое расстояние.