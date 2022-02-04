Омикрон или грипп — что заразнее

Оказалось, что в таком случае скорость распространения всё ещё на стороне новой мутации коронавируса — омикрон примерно в два раза заразнее вируса гриппа. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

При этом специалист отметила, что прямо сейчас им заражается большое количество россиян. Но изначально большие цифры прогнозировались ещё около двух месяцев назад — в декабре 2021 года.

Напомним, что вице-премьер России Татьяна Голикова ранее рассказала о том, коллективный иммунитет от COVID-19 в части регионов России постепенно снижается. На данный момент такая тенденция наблюдается в семи субъектах страны.