Омикрон может стать первым штаммом коронавируса, которым заражаются повторно

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Омикрон может стать первым штаммом коронавируса, которым заражаются повторноРадует, что он не настолько смертельно опасен, как предшественники
Коронавирус хоть и опасен, за ним не наблюдалось такой особенности, как повторное заражение переболевших. Обычно на момент следующего заражения, человек подхватывал иную мутацию вируса. Но, видимо, теперь всё изменилось.
По словам профессора вирусологии Анатолия Альтштейна, омикрон-штамм гораздо более заразный, чем остальные. Связано это с тем, что он размножается преимущественно в верхних дыхательных путях, не опускаясь ниже.
Я думаю, что через месяцы повторное заражение «омикроном» тоже будет возможно. Это будет, конечно, реже, чем сейчас, когда инфицируются те, кто переболел другим вариантом вируса, но такие случаи будут. Анатолий Альтштейн
При этом омикрон может стать в принципе первым вариантов коронавируса, который человек может «подхватить» повторно. А это, в свою очередь, урезает промежуток между первым и повторным заражением.
Источник: Радио Sputnik