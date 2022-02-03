Омикрон может стать первым штаммом коронавируса, которым заражаются повторно

По словам профессора вирусологии Анатолия Альтштейна, омикрон-штамм гораздо более заразный, чем остальные. Связано это с тем, что он размножается преимущественно в верхних дыхательных путях, не опускаясь ниже.

Я думаю, что через месяцы повторное заражение «омикроном» тоже будет возможно. Это будет, конечно, реже, чем сейчас, когда инфицируются те, кто переболел другим вариантом вируса, но такие случаи будут. Анатолий Альтштейн

При этом омикрон может стать в принципе первым вариантов коронавируса, который человек может «подхватить» повторно. А это, в свою очередь, урезает промежуток между первым и повторным заражением.