Омикрон научился обходить естественный «антивирус» организма человека

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Омикрон научился обходить естественный «антивирус» организма человекаРадует, что хотя бы иммунитет пока не пал
Учёный-генетик Дмитрий Прусс, работающий в Солт-Лейк-Сити, США, рассказал об особенностях омикрон-штамма COVID-19. Например, свежая мутация научилась по-новому заражать людей.
Делает она это путём попадания в клетки некоторых тканей организма через пузырьки эндосом. Причём ранее считалось, что это практически невозможно.
Считалось, что вирусам трудно так делать. Там в эндосомах очень опасная для вируса среда, там всякие ферменты, которые раскусывают, разгрызают вирусы.
Дмитрий Прусс
По словам специалиста, омикрон нашёл пока что неизвестный науке способ подавлять эти антивирусные процессы. При этом от изучения этого специфического процесса зависит уровень понимания учёными того, на что будут способны вирусы в будущем, считает генетик.
Источник: Lenta.ru