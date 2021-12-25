Омикрон-штамм коронавируса начал распространяться внутри России

Наука и технологии
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Омикрон-штамм коронавируса начал распространяться внутри РоссииЗафиксированы первые незавозные случаи
Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в стране начали фиксировать незавозные случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».
Министр отметил, что сейчас подчинённое ему ведомство разрабатывает новые рекомендации по лечению омикрон-варианта коронавируса.
«Мы ведём мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев омикрон-варианта, поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом омикрон», — сообщил Мурашко.
Источник: РИА Новости