Наука и технологии
Сегодня в 17:28
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Омикрон-штамм коронавируса начал распространяться внутри России

Зафиксированы первые незавозные случаи
Как сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко, в стране начали фиксировать незавозные случаи заражения новым штаммом коронавируса «Омикрон».
Омикрон-штамм коронавируса начал распространяться внутри России

Министр отметил, что сейчас подчинённое ему ведомство разрабатывает новые рекомендации по лечению омикрон-варианта коронавируса.

«Мы ведём мониторинг и видим, что есть возникновение завозных случаев омикрон-варианта, поэтому они быстро локализуются. Но есть на территории РФ сегодня случаи заражения штаммом омикрон», — сообщил Мурашко.

Источник: РИА Новости
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