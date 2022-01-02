Омикрон-штамм оказался безопаснее для лёгких в сравнении с предшественниками

Речь идёт о том, что омикрон-штамм COVID-19 может приводить к менее тяжёлому течению болезни. Причиной тому специалисты называют меньшее поражение лёгких на фоне более ранних форм SARS-CoV-2.

К такому выводу группа учёных из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета пришла после экспериментов, проведённых на мышах и хомяках.

Оказалось, что животные, зараженные «омикрономом», в среднем сталкивались с более лёгкими симптомами болезни. Также они реже теряли вес в период заболевания.