Омикрон-штамм оказался безопаснее для лёгких в сравнении с предшественниками

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Омикрон-штамм оказался безопаснее для лёгких в сравнении с предшественникамиЧто, честно говоря, достаточно удивительно
В последние несколько месяцев учёные по всему миру активно изучают новый омикрон-штамм коронавируса. И вот, им удалось выяснить, что в чём-то свежая мутация даже безопаснее предыдущих.
Речь идёт о том, что омикрон-штамм COVID-19 может приводить к менее тяжёлому течению болезни. Причиной тому специалисты называют меньшее поражение лёгких на фоне более ранних форм SARS-CoV-2.
К такому выводу группа учёных из медицинского факультета Вашингтонского университета, Висконсинского университета в Мэдисоне и Токийского университета пришла после экспериментов, проведённых на мышах и хомяках.
Оказалось, что животные, зараженные «омикрономом», в среднем сталкивались с более лёгкими симптомами болезни. Также они реже теряли вес в период заболевания.
Источник: The New York Times